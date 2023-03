Ad Acilia lo spaccio di hashish è un affare di famiglia: arrestati padre, madre e figlio (Di domenica 26 marzo 2023) Ostia – Nel corso di un controllo notturno ai soggetti, già sottoposti agli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un’intera famiglia, padre di 56 anni, madre di 47 anni e figlio 19enne, gravemente indiziati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso illegale di arma comune da sparo. Nello specifico, in via Serafino da Gorizia, i militari mentre salivano le scale che portano all’appartamento del 19enne, sottoposto agli arresti domiciliari, hanno notato uno scambio sul pianerottolo delle scale tra i tre ed un giovane acquirente ed hanno appurato che quest’ultimo aveva appena acquistato una dose di hashish e una di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare e sul vano scale, ha ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 marzo 2023) Ostia – Nel corso di un controllo notturno ai soggetti, già sottoposti agli arresti domiciliari, i Carabinieri della Stazione di Romahanno arrestato un’interadi 56 anni,di 47 anni e19enne, gravemente indiziati dei reati di detenzione edi sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso illegale di arma comune da sparo. Nello specifico, in via Serafino da Gorizia, i militari mentre salivano le scale che portano all’appartamento del 19enne, sottoposto agli arresti domiciliari, hanno notato uno scambio sul pianerottolo delle scale tra i tre ed un giovane acquirente ed hanno appurato che quest’ultimo aveva appena acquistato una dose die una di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare e sul vano scale, ha ...

