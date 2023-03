Acerbi ancora titolare? Mancini: «Ci saranno diversi club, valutiamo» (Di domenica 26 marzo 2023) Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Malta ha parlato delle possibili scelte di formazione dell’Italia, facendo riferimento a quelle fatte contro l’Inghilterra. Per l’Inter, dopo il ritorno di Barella, in Nazionale rimasti Acerbi e Darmian: dubbi su entrambi. CAMBI IN VISTA – Roberto Mancini in conferenza stampa, alla vigilia di Malta-Italia, parla delle possibili scelte di formazione. Non è scontato che ci sia Francesco Acerbi, mentre potrebbe toccare a Matteo Darmian: «Conferme contro Malta? Lo vedremo. Cambieremo diversi giocatori, un fattore dovuto anche alla stanchezza. Li valuteremo durante l’ultimo allenamento di domani per capire come stanno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023)in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Malta ha parlato delle possibili scelte di formazione dell’Italia, facendo riferimento a quelle fatte contro l’Inghilterra. Per l’Inter, dopo il ritorno di Barella, in Nazionale rimastie Darmian: dubbi su entrambi. CAMBI IN VISTA – Robertoin conferenza stampa, alla vigilia di Malta-Italia, parla delle possibili scelte di formazione. Non è scontato che ci sia Francesco, mentre potrebbe toccare a Matteo Darmian: «Conferme contro Malta? Lo vedremo. Cambieremogiocatori, un fattore dovuto anche alla stanchezza. Li valuteremo durante l’ultimo allenamento di domani per capire come stanno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Acerbi ancora titolare? Mancini: «Ci saranno diversi club, valutiamo» - - pippoenjoyer : @juanito92x Meglio convocare Pafundi per fare tribuna, avere ancora gente come Toloi Acerbi e Bonucci ecc. Così alm… - sim_ardu : @doctum_doces @leocidavide Attaccati a tenersela, non sportivamente. Morto Umberto e con i giovani cugini ancora ac… - lettore1969 : @RaffoSarnataro Almeno fossero ancora forti.....Una massa di giocatorini, peraltro mai stati particolarmente forti… - biancunello : @RobF2075 @90ordnasselA È entrato da infortunato ed è comunque ancora il miglior centrale in rosa. Ora per le pross… -