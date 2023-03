Abodi: «Euro 2032 può essere utile, ma non indispensabile» (Di domenica 26 marzo 2023) Il Ministro dello Sport Andrea Abodi analizza il tema degli stadio in Italia, soffermandosi anche sulla candidatura ad Euro 2032 Andrea Abodi, Ministro dello Sport, parla così del tema stadi tramite il suo profilo Twitter. IL COMMENTO – «Sul tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro 2032 molto utile, ma non può essere indispensabile. Dobbiamo, vogliamo fare, insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Il Ministro dello Sport Andreaanalizza il tema degli stadio in Italia, soffermandosi anche sulla candidatura adAndrea, Ministro dello Sport, parla così del tema stadi tramite il suo profilo Twitter. IL COMMENTO – «Sul tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo.molto, ma non può. Dobbiamo, vogliamo fare, insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.

