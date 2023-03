Abbagnato: «La danza è piena di ripicche e gelosie. Gli elementi negativi sono le madri, non gli allievi» (Di domenica 26 marzo 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista a Eleonora Abbagnato. E’ stata étoile all’Opéra di Parigi. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Dal 2011 è sposata con l’ex calciatore Federico Balzaretti. La Abbagnato racconta come si è avvicinata al mondo della danza. «Mamma aveva un negozio d’abbigliamento a Palermo e non avendo dove lasciarmi, al piano di sopra c’era la scuola di danza di Marisa Benassai, mi lasciava lì. A 4 anni ero già attaccata alla sbarra». A 10 anni iniziò uno stage a Montecarlo, poi a Palermo arrivò il coreografo Roland Petit per “La bella addormentata”. Cercava una bambina. Scelse lei. «A 14 anni sono entrata alla scuola dell’Opéra di Parigi. Unica italiana. Il livello era molto alto, la direttrice, Claude Bessy, mi disse, vediamo se resisti. Fu Carla Fracci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Sul Corriere della Sera un’intervista a Eleonora. E’ stata étoile all’Opéra di Parigi. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Dal 2011 è sposata con l’ex calciatore Federico Balzaretti. Laracconta come si è avvicinata al mondo della. «Mamma aveva un negozio d’abbigliamento a Palermo e non avendo dove lasciarmi, al piano di sopra c’era la scuola didi Marisa Benassai, mi lasciava lì. A 4 anni ero già attaccata alla sbarra». A 10 anni iniziò uno stage a Montecarlo, poi a Palermo arrivò il coreografo Roland Petit per “La bella addormentata”. Cercava una bambina. Scelse lei. «A 14 annientrata alla scuola dell’Opéra di Parigi. Unica italiana. Il livello era molto alto, la direttrice, Claude Bessy, mi disse, vediamo se resisti. Fu Carla Fracci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Abbagnato: «La danza è piena di ripicche e gelosie. Gli elementi negativi sono le madri, non gli allievi» Al CorS… - CamyGaly : RT @sigarettaaxduee: quando le polle si sono lamentate per l’ultimo posto di mattia dato dall’abbagnato tutti ha dire “non potete trattarla… - pyrvmjds : RT @sigarettaaxduee: quando le polle si sono lamentate per l’ultimo posto di mattia dato dall’abbagnato tutti ha dire “non potete trattarla… - chiara__hl : RT @sigarettaaxduee: quando le polle si sono lamentate per l’ultimo posto di mattia dato dall’abbagnato tutti ha dire “non potete trattarla… - grintagiovanile : RT @sigarettaaxduee: quando le polle si sono lamentate per l’ultimo posto di mattia dato dall’abbagnato tutti ha dire “non potete trattarla… -