A tutto Spritz. Gli americani impazziscono per il rosso agrodolce (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Negli Stati Uniti è "Spritz mania". Al punto che la passione per il liquore rosso agrodolce ha cambiato letteralmente "la cultura del bere" degli americani, secondo gli esperti. Così Patrick Miller ha deciso di produrre lui stesso questo aperitivo sotto l'etichetta "Faccia brutto", espressione italiana non proprio corretta. Miller definisce la sua creatura come una sorta di "surrogato", specie per i clienti che già conoscono i cocktail a base di Campari. Sta di fatto che da quando il nuovo aperitivo è stato immesso nel mercato, un anno fa, il fatturato dell'azienda è salito a 840 mila dollari contro gli appena 100 mila del 2020. Secondo il New York Times "Faccia Brutto Aperitivo" costituisce un concorrente per il gruppo che produce il Campari, 163 anni di vita sulle spalle, con più di 50 etichette nel proprio ...

