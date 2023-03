“A scuola di Ripar-Azione”: a Gaeta incontro tra studenti ed Istituzioni sul rispetto della legge (Di domenica 26 marzo 2023) Gaeta – Si è svolto presso l’Aula Consiliare del Comune di Gaeta l’incontro conclusivo del progetto “A scuola di Ripar-Azioni”, promosso dalla cooperativa CRISI Scarl Onlus nell’ambito dell’iniziativa nazionale della “Rete delle Scuole Riparative” con il patrocinio del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ufficio locale penale esterno di Latina. Il percorso ha coinvolto le terze classi degli Istituti Comprensivi “Carducci” e “Principe Amedeo”, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura della RiparAzione, fornendo loro gli strumenti e indicando le modalità attraverso cui porre rimedio alle azioni negative intervenendo sulle relazioni ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 marzo 2023)– Si è svolto presso l’Aula Consiliare del Comune dil’conclusivo del progetto “Adi-Azioni”, promosso dalla cooperativa CRISI Scarl Onlus nell’ambito dell’iniziativa nazionale“Rete delle Scuoleative” con il patrocinio del MinisteroGiustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ufficio locale penale esterno di Latina. Il percorso ha coinvolto le terze classi degli Istituti Comprensivi “Carducci” e “Principe Amedeo”, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura, fornendo loro gli strumenti e indicando le modalità attraverso cui porre rimedio alle azioni negative intervenendo sulle relazioni ...

