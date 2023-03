A Napoli, per scaramanzia, non si osa dire “scudetto” ma la città è già tinta di azzurro (La Vanguardia) (Di domenica 26 marzo 2023) La Vanguardia scrive di Napoli che si prepara al molto probabile terzo scudetto della sua storia. Il popolo dei napoletani per scaramanzia ha paura di pronunciare la parola scudetto eppure ha tinto una città di azzurro. Il quotidiano spagnolo racconta l’atmosfera che si respira in città, riportando la voce dei napoletani. Che aspettano, tutti, fiduciosi del fatto che il titolo tanto desiderato stia per arrivare, finalmente, dopo 33 anni dall’ultima volta. “Più di tre decenni dopo, Napoli trattiene il respiro. La squadra azzurra sta per conquistare il terzo scudetto della sua “. “Ora il grande interrogativo non è più se vinceranno lo scudetto, ma quando”. C’è chi, tra i napoletani ascoltati da La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Lascrive diche si prepara al molto probabile terzodella sua storia. Il popolo dei napoletani perha paura di pronunciare la parolaeppure ha tinto unadi. Il quotidiano spagnolo racconta l’atmosfera che si respira in, riportando la voce dei napoletani. Che aspettano, tutti, fiduciosi del fatto che il titolo tanto desiderato stia per arrivare, finalmente, dopo 33 anni dall’ultima volta. “Più di tre decenni dopo,trattiene il respiro. La squadra azzurra sta per conquistare il terzodella sua “. “Ora il grande interrogativo non è più se vinceranno lo, ma quando”. C’è chi, tra i napoletani ascoltati da La ...

