(Di domenica 26 marzo 2023) I racconti disperati di chi è stato salvato dal naufragio in alto mare: "Ci siamo ribaltati e non arrivava nessuno"

Ieri i l totale di sbarchi aè stato di 19: 762 migranti in. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite 525 persone, al momento oltre 2.000 persone a ...Perserve subito una nave umanitaria che faccia da spola tra l'isola e la terraferma per il trasferimento immediato dei migranti. L'hospot dell'isola non può sopportarequesto, non ...dista a soli 130 km dalle coste più settentrionali tunisine, per cui il fenomeno ci ...di rischi di un' ondata migratoria massiccia nel caso in cui l'economia tunisina collassasse del. ...

A Lampedusa tutto esaurito. “Lasciati per ore sul molo con i vestiti zuppi d’acqua” La Repubblica

Situazione davvero senza precedenti quella che riguarda la partenza di migranti dalla Tunisia: all'alba nuovo naufragio.che sia nelle acque di Lampedusa, ferma al porto, e pronta per ogni evenienza. La situazione è critica, siamo tutti esausti. L'hotspot dell'isola non può sopportare tutto questo, non può ricevere ...