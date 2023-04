25 Marzo 2023 – 200 feriti in Francia per le proteste a Sainte-Soline Russia denuncia violazione accordi da parte dell’Azerbaigian sull’Armenia

(Di domenica 26 marzo 2023) Secondo gli organizzatori sono almeno 200 i manifestantinegli scontri avvenuti durante la protesta a, in, contro la costruzione dei mega-bacini idrici. Laha accusato oggi l’Azerbaigian di aver violato l’accordo di cessate il fuoco che nel 2020 ha messo fine alla guerra con l’Armenia, aggiungendo che le forze russe stanno attuando misure per scongiurare un’escalation. Duemila studenti e studentesse da 142 Paesi del mondo si sono riuniti in un’ Assemblea Generale Onu gremita per i processi di simulazione dell’attivita’ onusiana organizzati dall’ Associazione Diplomatici con il sostegno della Rappresentanza Permanente d’Italia all’Onu. La Turchia ha interrotto le esportazioni di petrolio dalla regione autonoma del Kurdistan iracheno a seguito dell’arbitrato presso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PRIMAVERA 2023 Seduti sulla riva del fiume ad aspettare Farà tutto la corrente Buon venerdì #31 marzo - rusembitaly : ?? Il 31 marzo è stato pubblicato il testo del Concetto di politica estera della Federazione Russa, approvato con D… - fattoquotidiano : Condono, Pnrr, codice degli appalti e migranti: il Colle convoca Meloni. Il Fatto Quotidiano di domani, sabato 1 ap… - musichevirtuali : gli incontri musicali di questo mese - mile__mauro : RT @amati_sempre_: OTTOBRE 2022 MARZO 2023 NELLA CASA. A CASA????? #donnalisi -

...25 Con la crisi idrica a rischio il 18% di Pil, pari a 320 mld di euro I dati del Libro Bianco... l'Italia ha rischiato una crisi greca L'Istat ha comunicato il 1°i dati sul Pil e l'...I termini di molte delle sanatorie introdotte dalla legge di bilanciostanno per scadere... Il ... La replica alla Camera della premier in vista del Consiglio Europeo del 23 e 24: pur senza ......alle imprese In arrivo una nuova ondata di bonus per contrastare anche nel secondo trimestre... Istat, afiducia di consumatori e imprese in aumento Indice del clima di fiducia dei ...

A marzo l’inflazione è scesa sia in Italia che nell’Eurozona Il Post

Il dott. Lorenzo Pucillo, secondo la ricostruzione della Procura di Potenza, anche in base ai primi risultati dell’autopsia, sarebbe stato ucciso nella mattinata di martedì 21 marzo, tra le ore 6:30 e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...