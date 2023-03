1923 | la spiegazione del finale della prima stagione su Paramount Plus

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 26 marzo 2023) Si è concluso con undecisamente aperto e ricco di colpi di scena l’ottavo e ultimo episodio disu, serie tv prequelsaga western di Yellowstone (qui la nostra recensione). Non c’è motivo, tuttavia, per preoccuparsi per le sorti del racconto: diversamente dal caso dell’altro antefattosaga, 1883 – articolato sotto forma di una miniserie autoconclusiva – in questo caso la produzione ha annunciato fin da subito che la serie tv avrebbe avuto un piano narrativo da due stagioni. L’emittente ha già ufficialmente confermato il rinnovo per un secondo ciclo di episodi, e secondo The Wall Street Journal le riprese dovrebbero prendere il via invera. In attesa di capire come proseguiranno le vicendefamiglia ...