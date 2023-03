1923, la serie tv su Paramount+ avrà una seconda stagione (Di domenica 26 marzo 2023) Quando esce 1923 2: anticipazioni sulla trama, il cast dei nuovi episodi, trailer e streaming della seconda stagione su Paramount+. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di domenica 26 marzo 2023) Quando esce2: anticipazioni sulla trama, il cast dei nuovi episodi, trailer e streaming dellasu. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Irene_Silmarien : @delena_86 Attendiamo altri pareri degli 'esperti' che hanno visto tutte le stagioni. Tra pochi giorni sarò 'orfana… - Recenserie : Questo non è il miglior Sheridan che si è visto finora. #1923 - Irene_Silmarien : La storia della famiglia Dutton, prima di #Yellowstone e dopo 1883. In un periodo storico difficile, tra proibizion… - parlo_da_solo : Dopo aver visto per intero 1923 (avevo già visto 1883 e Yellowstone) tra tutti gli attori delle 3 serie, dico solo… - ortyzapple : @rikcristil @SkyItalia Ma pensavo fosse già andata in onda. Dovremo aspettare allora. Forse si stanno anche allinea… -