100 anni di volo: le grandi ali dell’Aeronautica Italiana (Di domenica 26 marzo 2023) C’è un bellissimo libro che parla dell’essenza di spiccare il volo: il gabbiano Jonathan Livingston scritto da Richard Bach. È una fiaba in cui il protagonista abbandona lo stormo per seguire la propria strada alla ricerca della perfezione: per lui il volo non è, come per gli altri gabbiani, un mezzo per procacciarsi il cibo, ma un’espressione di libertà e uno stimolo per migliorarsi. Il volo ha sempre affascinato e continua a farlo. Chi oggi è pilota porta con se una piccola magia che si manifesta ogni volta che si libra in aria. Chi vi scrive proviene da una famiglia di piloti d’aerei da generazioni. Militari e civili. Le ali di un aereo sono una costante della mia vita. Ed è per questo che oggi mi sento partecipe orgogliosa del compleanno dell’Aeronautica Militare Italiana: 100 ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 26 marzo 2023) C’è un bellissimo libro che parla dell’essenza di spiccare il: il gabbiano Jonathan Livingston scritto da Richard Bach. È una fiaba in cui il protagonista abbandona lo stormo per seguire la propria strada alla ricerca della perfezione: per lui ilnon è, come per gli altri gabbiani, un mezzo per procacciarsi il cibo, ma un’espressione di libertà e uno stimolo per migliorarsi. Ilha sempre affascinato e continua a farlo. Chi oggi è pilota porta con se una piccola magia che si manifesta ogni volta che si libra in aria. Chi vi scrive proviene da una famiglia di piloti d’aerei da generazioni. Militari e civili. Le ali di un aereo sono una costante della mia vita. Ed è per questo che oggi mi sento partecipe orgogliosa del compleannoMilitare: 100 ...

