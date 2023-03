(Di sabato 25 marzo 2023) Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - “Aerei, navi, veicoli e macchinari militari possono essere esposti alle situazioni climatiche più estreme e a svariati fattori corrosivi: sabbia, neve, ghiaccio, salsedine, umidità. Grazie alle nanotecnologie il trattamento anti-corrosivo già elaborato dal nostro laboratorio permette di proteggere i sistemi della Difesa e della Marina con un trattamento in nano-biossido di silicio in grado di resistere alle temperature più estreme e di proteggere la superficie dalla corrosione, riducendo gli interventi di manutenzione”. A dirlo Sabrina, presidente del laboratorio internazionale 4ward360 durante un incontro a Napoli alla Volaviamare HQ sul ruolo possono svolgere le nanotecnologie e l'innovazione nel progressivo cambio di paradigma. “L'elaborazione di una cantieristica navale 4.0 - prosegue- richiede una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Zuccalà: 'Nanomateriali il futuro dei trasporti marittimi' - - fisco24_info : Zuccalà: 'Nanomateriali il futuro dei trasporti marittimi': (Adnkronos) - “Aerei, navi, veicoli e macchinari milita… - ledicoladelsud : Zuccalà: “Nanomateriali il futuro dei trasporti marittimi” -

Allo stesso tempo è necessaria " prosegue- una nuova modalità per rilanciare anche il Made in Italy collegandolo alle più grandi innovazioni tecnologiche, nanotecnologiche, digitali e alle ...Allo stesso tempo è necessaria " prosegue- una nuova modalità per rilanciare anche il Made in Italy collegandolo alle più grandi innovazioni tecnologiche, nanotecnologiche, digitali e alle ...