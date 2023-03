Zinchenko | «Russia paese terrorista | moriamo ogni giorno»

(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Oleksander, terzino dell’Arsenal e della nazionale ucraina, sulla guerra nel suoOleksanderha parlato al Daily Mail della guerra trae Ucraina. PAROLE – «Tutti comprendono bene quanta pressione a rappresentare il nostrovolta che ne abbiamo la possibilità lo facciamo comprendendo l’importanza di sapere che il popolo ucraino ci sta guardando. Giochiamo per loro. La? Non la voglio nemmeno nominare. Dirò solo una cosa:. Putin? Non voglio parlare di lui e non voglio parlare dellaci sono ucraini che muoiono a causa sua e delle sue bombe». L'articolo proviene da Calcio News 24.

It is Ukraine's first game in England since Russia invaded at the ...