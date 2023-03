Zhang, si complica l’ipotesi rifinanziamento per Oaktree (Di sabato 25 marzo 2023) l’ipotesi rifinanziamento per il debito con Oaktree si fa più complicata per Suning e gli Zhang. Nel maggio 2024, infatti, avrà scadenza il prestito da 275 milioni iniziali (che nel frattempo sono saliti verso quota 300 milioni) con interessi al 12% contratto nel maggio 2021 con il fondo californiano, soldi utilizzate per coprire le necessità L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 marzo 2023)per il debito consi fa piùta per Suning e gli. Nel maggio 2024, infatti, avrà scadenza il prestito da 275 milioni iniziali (che nel frattempo sono saliti verso quota 300 milioni) con interessi al 12% contratto nel maggio 2021 con il fondo californiano, soldi utilizzate per coprire le necessità L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

