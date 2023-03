Zadar: semifinale fatale a Cobolli battuto da Ofner (Di sabato 25 marzo 2023) Finisce l'avventura di Flavio Cobolli nel challenger croato di Spalato. il 21enne fiorentino è stato eliminato dall'austriaco S ebastian Ofner, il quale si è imposto per 7 - 5 7 - 5. Un match ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Finisce l'avventura di Flavionel challenger croato di Spalato. il 21enne fiorentino è stato eliminato dall'austriaco S ebastian, il quale si è imposto per 7 - 5 7 - 5. Un match ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi raggiungono la semifinale del Challenger di Zadar - Tennista_Ita : Il derby dei quarti di finale a #Zadar premia, in rimonta, Flavio #Cobolli su Giulio #Zeppieri. In semifinale ci sa… - Tennista_Ita : #Cobolli e #Zeppieri esaltano la giornata azzurra #ATPChallenger. Per entrambi vittorie in rimonta su #Dzumhur e… -

Zadar: semifinale fatale a Cobolli battuto da Ofner In finale Ofner attende il vincente della seconda semifinale tra il nostro Alessandro Giannessi e il francese Arthur Cazaux. Sul 5 pari Cobolli si procura due palle per andare a servire per il set, ma le spreca e nel game successivo subisce il break decisivo.

Zadar, Cobolli e Giannessi in semifinale Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi hanno centrato la semifinale del challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Il romano ha vinto 36 62 61 il derby con Giulio Zeppieri (124) e ottenuto così la seconda vittoria in quattro.

Chaallenger Zadar, Giannessi e Cobolli in semifinale Alessandro Giannessi e Flavio Cobolli trovano il pass per le semifinali del Challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi, sulla terra battuta). Il ligure Giannessi, 261 del mondo, si è imposto ai quarti di finale contro l'ungherese Zsombor Piros per 7 - 6 (6) 6 - 2. Il toscano Cobolli, ...