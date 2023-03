Xi Jinping e Putin si spartiscono l’Asia centrale: ecco il piano che frena le ambizioni uzbeke e tiene alla larga Turchia e Occidente (Di sabato 25 marzo 2023) Guardando all’evento dalla prospettiva degli osservatori delle vicende centro asiatiche, la visita di Xi Jinping in Russia ha messo nella stessa stanza il leader del paese che sta progressivamente modificando lo status quo nella regione – la Cina – e quello dello storico deus ex machina di quanto si muove nell’area – la Russia guidata da Vladimir Putin. L’attesa non è stata tradita, perché gli inquilini dei palazzi del potere di Mosca e Pechino hanno per la prima volta rilasciato una dichiarazione congiunta che getta una luce sui piani delle due potenze per l’Asia centrale. Durante un meeting dedicato principalmente alla vicenda ucraina e alla relazione bilaterale tra la Federazione russa e la Repubblica Popolare, non è infatti mancata l’occasione per un comunicato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Guardando all’evento dprospettiva degli osservatori delle vicende centro asiatiche, la visita di Xiin Russia ha messo nella stessa stanza il leader del paese che sta progressivamente modificando lo status quo nella regione – la Cina – e quello dello storico deus ex machina di quanto si muove nell’area – la Russia guidata da Vladimir. L’attesa non è stata tradita, perché gli inquilini dei palazzi del potere di Mosca e Pechino hanno per la prima volta rilasciato una dichiarazione congiunta che getta una luce sui piani delle due potenze per. Durante un meeting dedicato principalmentevicenda ucraina erelazione bilaterale tra la Federazione russa e la Repubblica Popolare, non è infatti mancata l’occasione per un comunicato che ...

