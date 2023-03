WWE | Si attendono diverse leggende per il weekend di WrestleMania

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 25 marzo 2023) La WWE ha in serbo progetti entusiasmanti per il fine settimana di39. L’evento, della durata di due giorni, si svolgerà l’1 e il 2 aprile 2023 nel magnifico SoFi Stadium in California. Mentre il mondo del wrestling si prepara a radunarsi nell’area di Los Angeles per questa grande occasione, alcune importantidella federazione sono state invitate per ildi. Voci di corridoio Secondo rumor, Kane e Jimmy Hart saranno presenti durante il fine settimana di. Non saranno le unichea fare la loro apparizione, poiché anche Undertaker, Michelle McCool, Torrie Wilson, Sgt. Slaughter e “Hacksaw” Jim Duggan faranno la loro comparsa. Anche se i dettagli esatti della loro partecipazione non sono ancora stati resi noti, è ...