(Di sabato 25 marzo 2023) Ormai manca sempre meno a WrestleMania e la WWE si sta concentrando sempre più sui propri spettacoli settimanali in modo da creare quanto più hype possibile in vista dell’evento più importante dell’anno. Questa notte è andata in onda un nuovo episodio di, direttamente da Las Vegas e tra gli highlights principali dello show c’è sicuramente il colpo ricevuto da Dominik Mysterio: suo padre, Rey, dopo mesi di provocazioni ha finalmente reagito contro il figlio ed ha accettato la sua sfida a WrestleMania. Nel corso dello show abbiamo anche assistito al match tra Cody Rhodes e Ludwig Kaiser oltre che al KO Show che ha visto coinvolti Kevin Owens e Sami Zayn, attaccati alle spalle dagli Usos. I numeri Secondo quanto riportato da Spoiler TV, l’episodio diha registrato numeri in linea con gli episodi delle passate settimane: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Rimangono stabili gli ascolti di SmackDown -

La modalità Showcase è ormai una certezza dei titoli, dunque non abbiamo particolari commenti da fare su di essa. L'unica vera peccale condizioni di vittoria dei match . Per quanto ...... GamesIndustry segnala NBA 2K23 (23°), It Takes Two (26°), Splatoon 3 (27°),2K22 (32°), Mario ... mentre PS5 segue in seconda posizione ( - 35% rispetto al 2021) e Xbox Series X e Sterze,...La modalità Showcase è ormai una certezza dei titoli, dunque non abbiamo particolari commenti da fare su di essa. L'unica vera peccale condizioni di vittoria dei match . Per quanto ...

Recensione - WWE 2K23 - Xbox Series X MondoXbox

all'All Mighty della WWE: Bobby Lashley, rimasto orfano del suo avversario per WrestleMania. Ai microfoni della sua ultima intervista rilasciata a Insight with Chris Van Vliet, Chris ha infatti ...Modalità riviste, debutto dei War Games, roster quasi infinito e tanto divertimento ti aspetta sul ring di WWE 2K23, ci avrà convinti