Wta Miami 2023, Ostapenko batte Haddad Maia e i rumorosi tifosi brasiliani: "Un po' irrispettosi, sembrava una partita di calcio" (Di sabato 25 marzo 2023) Vittoriosa in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 ai danni di Beatriz Haddad Maia, Jelena Ostapenko si è presa una piccola rivincita nella consueta intervista post partita. Dopo il match valido per il terzo turno del Wta 1000 di Miami la tennista lettone ha avuto da ridire sul comportamento de tifosi brasiliani presenti in Florida, come sempre molto intensi nel loro supporto. "Sono felice di aver superato il turno, non era facile con pubblico che oggi è stato contro di me. A volte anche un po' irrispettoso, sembrava una partita di calcio", ha dichiarato.

