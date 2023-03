Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : WindTre aggiorna nuovamente la lista degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling -

A pochi giorni dall'aggiornamento del listino degli smartphone compatibili con la funzione Wi - Fi Calling di, l'elenco sidi nuovo proprio in queste ore e introduce il supporto al nuovo Honor Magic 5 Lite 5G ( qui la nostra recensione ). Per chi si fosse perso le ultime notizie in merito al ...TIM , Vodafone ,, Iliad , Fastweb , etc.), così da richiedere assistenza. Disinstallare e ...di YouTube ti basta invece cercarla nello store del tuo dispositivo e premere sul pulsante...A pochi giorni dall'aggiornamento del listino degli smartphone compatibili con la funzione Wi - Fi Calling di, l'elenco sidi nuovo proprio in queste ore e introduce il supporto al nuovo Honor Magic 5 Lite 5G ( qui la nostra recensione ). Per chi si fosse perso le ultime notizie in merito al ...

Wi-Fi Calling di WindTre; arriva il supporto a Honor Magic 5 Lite 5G HDblog

Tariffe telefoniche 2023, quanto pagheremo in più dopo la scelta delle compagnie di adeguare i costi all’inflazione.Inoltre, la situazione dei siti di trasmissione mobile di Iliad e gli accordi di RAN Sharing con WINDTRE sono cambiati dopo la creazione ... Iliad Group ha pubblicato i risultati finanziari aggiornati ...