Weston McKennie | mancato riscatto del Leeds? Pronta una squadra italiana

(Di sabato 25 marzo 2023) Cerchiamo di rinfrescare la memoria, specialmente ai tifosi della Juventus, e riportiamo per un attimo al centro dell’attenzione il nome e cognome di un calciatore americano (di proprietà della Vecchia Signora), che a gennaio è andato a giocare in Premier League. Si tratta di. Il giocatore nativo di Little Elm dalla sessione invernale, quella così detta di riparazione, è approdato al. Alla compagine attualmente allenata da Javi Garcia, però, è arrivato dallapiemontese in prestito oneroso fino al termine della stagione, con diritto di. E almeno dalle prime indiscrezioni, sembra che il classe ’98 non verrà riconfermato tra le fila del club inglese. Ma se l’avventura con ildovesse terminare, un club di Serie A, sembra pronto ad affondare un ...

Massimiliano Allegri " calciomercato.itIl riscatto dida parte del Leeds scatta infatti con la salvezza da parte del club inglese, ma al momento la salvezza non è affatto certa. Il ...In tal senso, secondo quanto riportato da Give me Sport , nel mirino del club capitolino ci sarebbe. Il texano ha lasciato la Juve a Gennaio per trasferirsi al Leeds in prestito con ...E' il caso di Arthur Melo che non dovrebbe essere riscattato dal Liverpool ma anche diattualmente al Leeds. La società inglese potrà riscattarne il cartellino a condizione che ...

