Walter Mazzarri vicino alla panchina di una Nazionale? Le ultime

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023)non allena più da quasi un anno. L’ultima squadra costruita e guidata dal tecnico toscano è il Cagliari. Con la squadra sarda ha condiviso all’incirca 8 mesi della propria carriera da allenatore. Ecco dopo quell’ultimae dal momento dell’esonero, avvenuto a maggio del 2022, il tecnico non ha più allenato alcuna squadra, rimanendo in attesa di una possibile chiamata. Ora, però, potrebbe esserci una svolta importante nella carriera del mister nativo di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Addirittura unasarebbe pronto ad ingaggiarlo.siede su una, inizialmente come vice, poi come allenatore, dal lontanissimo 1996. Partito dal Bologna, ha viaggiato in diverse città d’Italia, ricoprendo il ruolo di mister. Di certo, nella sua lunga ...