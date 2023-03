“Voto troppo basso”, e l’insegnante viene picchiata. Le violenze nella scuola da Nord a Sud (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar – Insegnante picchiata in provinca di Napoli. Il motivo? Il Voto che aveva assegnato era troppo basso. E cos’ la madre di un’alunna decide di “manifestare” il suo dissenso. Le violenze contro il personale scolastico, però, sono ovunque: a Cesena un preside è stato vittima di attacchi. La scuola italiana, sotto troppi profili ormai, è sempre più allo sbando. Insegnante picchiata a Napoli È accaduto nel liceo artistico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. A farne le spese, un’insegnante d’inglese. La ragione della violenza subita è delle più sconcertanti: i suoi voti che sarebbero stati troppo bassi. La madre di un’alunna, lamentando una presunta ingiustizia subita dalla figlia, ha perso completamente la testa, tirando per i capelli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar – Insegnantein provinca di Napoli. Il motivo? Ilche aveva assegnato era. E cos’ la madre di un’alunna decide di “manifestare” il suo dissenso. Lecontro il personale scolastico, però, sono ovunque: a Cesena un preside è stato vittima di attacchi. Laitaliana, sotto troppi profili ormai, è sempre più allo sbando. Insegnantea Napoli È accaduto nel liceo artistico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. A farne le spese, un’insegnante d’inglese. La ragione della violenza subita è delle più sconcertanti: i suoi voti che sarebbero statibassi. La madre di un’alunna, lamentando una presunta ingiustizia subita dalla figlia, ha perso completamente la testa, tirando per i capelli ...

