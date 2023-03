"Voti troppo bassi", Prof aggredita dalla madre di un'alunna (Di sabato 25 marzo 2023) aggredita e picchiata dalla madre di un'alunna alla quale avrebbe dato Voti, a dire della donna, "troppo bassi". E' quanto avvenuto a una Professoressa del liceo classico Plinio Seniore di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023)e picchiatadi un'alla quale avrebbe dato, a dire della donna, "". E' quanto avvenuto a unaessoressa del liceo classico Plinio Seniore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un'alunna ha fatto irruzione a scuola… - LaStampa : Choc a Napoli, schiaffi all'insegnante per i voti troppo bassi alla figlia - _misschaos : RT @alzastovolume: Edoardo ha appena detto ad oriana che cominceranno a registrare appena dopo pranzo quindi saranno impegnati con il film… - Giustinianorex : RT @ilmessaggeroit: Mamma entra in classe e picchia prof davanti agli studenti: «Voti troppo bassi a mia figlia» - alzastovolume : Edoardo ha appena detto ad oriana che cominceranno a registrare appena dopo pranzo quindi saranno impegnati con il… -