Volley, Paola Egonu non gioca in campionato: in forma per la Champions League. Il VakifBank batte il THY (Di sabato 25 marzo 2023) Paola Egonu non ha giocato per la terza giornata consecutiva nel campionato turco di Volley femminile. Giovanni Guidetti ha deciso di tenere a riposo l'opposto in occasione del big match tra il suo VakifBank Istanbul e il THY Istanbul di Marcello Abbondanza. L'attaccante veneta, che è stata dirompente in occasione della doppia sfida contro Milano valida per i quarti di finale di Champions League, è impiegata con il contagocce nella Sultanlar Ligi e invece dà il meglio di sè nella massima competizione europea. La 24enne punta a conquistare il trofeo continentale per la terza volta in carriera dopo i sigilli con Novara e Conegliano nel recente passato, cercando di regalare il bis alle attuali Campionesse d'Europa.

