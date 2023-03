Vlahovic manda in crisi la Juventus: quanto è costato ogni gol a Torino? (Di sabato 25 marzo 2023) Dusan Vlahovic continua a far discutere, con la Juventus che ora sta valutando la sua cessione visto il rapporto costo/gol a Torino. Sono sempre di più le critiche rivolte nei confronti di Dusan Vlahovic, con il balcanico che non sembra di certo essere entrato nelle grazie dei suoi tifosi per le prestazioni dell’ultimo periodo. I gol arrivano con il contagocce e il rapporto tra i gol segnati e i soldi spesi per lui sono davvero troppi. Dusan Vlahovic (Fonte: LaPresse)La Juventus ha dovuto spendere un totale davvero pazzesco per prelevarlo dalla Fiorentina. Ci sono voluti ben 75 milioni di euro e questo deve essere aggiunto il suo stipendio netto di 7 milioni, che con le tasse si porta a 12,95 milioni di euro. Il risultato finale dice dunque che in una stagione e mezzo, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Dusancontinua a far discutere, con lache ora sta valutando la sua cessione visto il rapporto costo/gol a. Sono sempre di più le critiche rivolte nei confronti di Dusan, con il balcanico che non sembra di certo essere entrato nelle grazie dei suoi tifosi per le prestazioni dell’ultimo periodo. I gol arrivano con il contagocce e il rapporto tra i gol segnati e i soldi spesi per lui sono davvero troppi. Dusan(Fonte: LaPresse)Laha dovuto spendere un totale davvero pazzesco per prelevarlo dalla Fiorentina. Ci sono voluti ben 75 milioni di euro e questo deve essere aggiunto il suo stipendio netto di 7 milioni, che con le tasse si porta a 12,95 milioni di euro. Il risultato finale dice dunque che in una stagione e mezzo, ...

