Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Samantha Mason (Di sabato 25 marzo 2023) Il giorno 8 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Samantha Mason. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che oltre ad aver raggiunto l’incredibile peso di 441 kg (quasi mille libbre!) si è trasformata anche in una star dei social con il nome di Vanilla Hippo, prima guadagnando con video in cui mangia (e quindi aggravando la sua posizione) e dopo come star di Tik Tok. Inizialmente non si riesce nemmeno a trovare un’ambulanza abbastanza capiente da trasportarla in ospedale; successivamente gran parte dei problemi vengono superati grazie alla collaborazione del dottor Now con un secondo specialista in chirurgia bariatrica, il dottor Amir ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 25 marzo 2023) Il giorno 8 marzo 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che oltre ad aver raggiunto l’incredibile peso di 441 kg (quasi mille libbre!) si è trasformata anche in una star dei social con il nome di Vanilla Hippo, prima guadagnando con video in cui mangia (e quindi aggravando la sua posizione) e dopo come star di Tik Tok. Inizialmente non si riesce nemmeno a trovare un’ambulanza abbastanza capiente da trasportarla in ospedale; successivamente gran parte dei problemi vengono superati grazie alla collaborazione del dottor Now con un secondo specialista in chirurgia bariatrica, il dottor Amir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1Carcarla : Su Discovery plus una nuova puntata di vite al limite! @domthewizard @piperitafrancy quando ho tempo di vederla vi dirò se è croccante - il_Paride : @ilragazzotopo @summad981 @PazzoperPazzo Uno dei due è pure vip Indimenticabile la sua performance da protagonista… - Virago_ooo : Immaginavo che Selena avrebbe dovuto fare una cosa simile prima o poi. La gente non ha proprio il senso del limite.… - giada_online : @kingjo73243713 @salvatorebrizzi Si ma se uno mi sta antipatico, divento molto cattiva. Lo scanso come avesse la pe… - Anna50732053 : @kokador1 la dottoressa mi fa nauseare seguo da anni 90 giorni per innamorarsi vite al limite ma anche ti spedisco in convento -