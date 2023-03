Vite al Limite: Laura ha perso più di 200 Kg, oggi è un’altra persona | FOTO (Di sabato 25 marzo 2023) Laura, ex paziente del dottor Nowzaradan ha fatto un percorso incredibile: è dimagrita tantissimo, nella FOTO sembra un’altra persona! Una delle pazienti del dottor Nowzaradan è cambiata tantissimo, il suo dimagrimento è un monito per tutte le altre persone che stanno seguendo il percorso di dimagrimento. Nelle FOTO è quasi irriconoscibile, gli appassionati dei programmi di Real Time sono rimasti sotto choc davanti alle FOTO. Il reality show statunitense ha come protagonisti persone affette da obesità patologica, che decidono di intraprendere il percorso con il dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita e tornare autonomi. Molti di loro, infatti, a causa del peso non riescono più a svolgere attività quotidiane senza ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023), ex paziente del dottor Nowzaradan ha fatto un percorso incredibile: è dimagrita tantissimo, nellasembrana! Una delle pazienti del dottor Nowzaradan è cambiata tantissimo, il suo dimagrimento è un monito per tutte le altrene che stanno seguendo il percorso di dimagrimento. Nelleè quasi irriconoscibile, gli appassionati dei programmi di Real Time sono rimasti sotto choc davanti alle. Il reality show statunitense ha come protagonistine affette da obesità patologica, che decidono di intraprendere il percorso con il dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita e tornare autonomi. Molti di loro, infatti, a causa del peso non riescono più a svolgere attività quotidiane senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboom1 : @Brontosaura @mainormale_ Prossima storia di vite al limite: eccomi sono pronta - F1Carcarla : Su Discovery plus una nuova puntata di vite al limite! @domthewizard @piperitafrancy quando ho tempo di vederla vi dirò se è croccante - il_Paride : @ilragazzotopo @summad981 @PazzoperPazzo Uno dei due è pure vip Indimenticabile la sua performance da protagonista… - Virago_ooo : Immaginavo che Selena avrebbe dovuto fare una cosa simile prima o poi. La gente non ha proprio il senso del limite.… - giada_online : @kingjo73243713 @salvatorebrizzi Si ma se uno mi sta antipatico, divento molto cattiva. Lo scanso come avesse la pe… -