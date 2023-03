Violenta aggressione fuori da una discoteca: daspo “Willy” per uno straniero a Perugia (Di sabato 25 marzo 2023) La Polizia di Perugia ha emesso un provvedimento di daspo “Willy” nei confronti di un giovane straniero. Lo scorso mese di febbraio, il 23enne si era reso protagonista di una Violenta aggressione ai danni di una coppia, nei pressi di un locale di pubblico spettacolo a Perugia. Il giovane, infatti, dopo aver importunato un coetaneo, aveva aggredito due ragazzi che erano intervenuti in difesa di quest’ultimo. L’aggressione a Perugia e il daspo Willy, c’era un precedente Dalle verifiche sul 23enne è emerso, inoltre, che, lo scorso mese di gennaio, aveva agito allo stesso modo nei pressi di un altro locale di pubblico spettacolo in città. Circostanza che aveva portato il questore di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) La Polizia diha emesso un provvedimento di” nei confronti di un giovane. Lo scorso mese di febbraio, il 23enne si era reso protagonista di unaai danni di una coppia, nei pressi di un locale di pubblico spettacolo a. Il giovane, infatti, dopo aver importunato un coetaneo, aveva aggredito due ragazzi che erano intervenuti in difesa di quest’ultimo. L’e il, c’era un precedente Dalle verifiche sul 23enne è emerso, inoltre, che, lo scorso mese di gennaio, aveva agito allo stesso modo nei pressi di un altro locale di pubblico spettacolo in città. Circostanza che aveva portato il questore di ...

