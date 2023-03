Villa | da goleador a patron | l’ex attaccante del Barca compra Benidorm | club di Segunda Division B

Leggi su sportface

(Di sabato 25 marzo 2023) Daviddopo una vita vissuta nel campo a segnare tanto con qualsiasi maglia che ha indossato, ora riparte sempre nel mondo del calcio, ma in altre vesti.punta di Valencia e Barcellona fra le altre ha deciso di puntare sull’acquisto del Benidrom,appartenente allaspagnola. Ilche verrà ad essere gestito daavrebbe pensieri futuri importanti, magari puntando un posto in Liga. Il migliordella storia della nazionale spagnola ha deciso di puntare sulla sua terra e quindi sul Benidrom. Ilal momento milita nella Serie B spagnola e concercherà in tutti i modi di sognare e di puntare in grande, sperando nel salto nella categoria massima del calcio spagnolo. ...