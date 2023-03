VIDEO – Zanetti mantiene la promessa e cambia pettinatura per la prima volta (Di sabato 25 marzo 2023) Javier Zanetti mantiene la promessa dopo la vittoria in Qatar da parte dell’Argentina e mantiene la promessa fatta prima del Mondiale. CAMBIO – Javier Zanetti cambia look per la prima volta in assoluto! Il vice-presidente dell’Inter ha mantenuto la promessa fatta prima del Mondiale in Qatar, secondo il quale avrebbe cambiato look in caso di vittoria dell’Argentina. Così è stato, così come pubblicato su uno dei canali legati alla Nazionale albiceleste. El gran @javierZanetti cumplió la promesa: por primera vez cambió su peinado pic.twitter.com/UKESPaMeW4 — AFAestudio (@AFAestudio) March 25, 2023 Fonte: Canale Twitter AFAStudio Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Javierladopo la vittoria in Qatar da parte dell’Argentina elafattadel Mondiale. CAMBIO – Javierlook per lain assoluto! Il vice-presidente dell’Inter ha mantenuto lafattadel Mondiale in Qatar, secondo il quale avrebbeto look in caso di vittoria dell’Argentina. Così è stato, così come pubblicato su uno dei canali legati alla Nazionale albiceleste. El gran @javiercumplió la promesa: por primera vez cambió su peinado pic.twitter.com/UKESPaMeW4 — AFAestudio (@AFAestudio) March 25, 2023 Fonte: Canale Twitter AFAStudio Inter-News - Ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : VIDEO – Zanetti mantiene la promessa e cambia pettinatura per la prima volta - internewsit : VIDEO - Zanetti mantiene la promessa e cambia pettinatura per la prima volta - - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: VIDEO / Zanetti, pettinatura choc: “Argentina campione, promessa mantenuta” - EvaAProvenzano : Questa cosa qui pensavo di non vederla mai nella mia vita. #zanetti - fcin1908it : VIDEO / Zanetti, pettinatura choc: “Argentina campione, promessa mantenuta” -