VIDEO Guignard-Fabbri argento ai Mondiali 2023 Riviviamo il meraviglioso libero

(Di sabato 25 marzo 2023) Una giornata da ricordare.hanno conquistato per la prima volta in carriera una medaglia ai Campionatidi pattinaggio di figura in fase di svolgimento a Saitama, ottenendo un meritatissimoe riportando la danza italiana sul podio nove anni dopo l’oro di Cappellini-Lanotte, datato 2014. Un’impresa eccezionale per i i danzatori di Barbara Fusar Poli, bravissimi a confermare il posto d’onore già accaparrato nella rhythm dance confezionando una prestazione dalla caratura tecnica elevatissima, premiata con un un grado di esecuzione stellare. Tra gli elementi più significativi spicca senza dubbio la trottola d’insieme, chiamata di livello 4 come tutti i sollevamenti, la serie di twizzles e soprattutto la sequenza di passi a cerchio (aspetto più unico che raro). Grazie ...