Viaggio alla scoperta dell’Italia con Federico Quaranta su Rai 1

Dal 25 marzo doppio appuntamento il sabato mattina, alle 11.20 e alle 12 con "Linea Verde Start" e in onda con "Il Provinciale" 2022, Linea Verde, Federico Quaranta Federico Quaranta è pronto a partire per un nuovo Viaggio alla scoperta dell'Italia, delle storie e dei personaggi che rendono il nostro Paese un posto unico nel mondo. A partire dal 25 marzo alle 12 prenderà il via su Rai1, "Linea Verde Start" il Viaggio alla scoperta dell'arte del saper fare, per otto puntate durante le quali Federico Quaranta incontrerà i protagonisti della sapienza artigiana italiana, un susseguirsi di racconti dove la testa, le mani e il cuore trovano la loro sintesi. Un microcosmo ...

