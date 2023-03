Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 marzo 2023)DEL 25 MARZO ORE 1820 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST IN VIA OSTIENSE PER INCIDENTE LUBNGHE CODE TRA CASAL VERNOCCHI E VITINIA DIREZIONE EUR SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI STA IN CODA TRA ISOLA SACRA ED OSTIA ANTICA DIREZIONE OSTIENSE PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DXIREZIONE EUR INFINE IN VIA DEI CASTELLI ...