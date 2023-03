Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2023 ore 15:30 (Di sabato 25 marzo 2023) Viabilità DEL 25 MARZO ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE LAUREINTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE VIA DEL MARE DIREZIONE FONTANA DI PAPA SULLA STRADA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DERLL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FERROVIA METRomaRE OGGI E DOMANI STOP AI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)DEL 25 MARZO ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE LAUREINTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE VIA DEL MARE DIREZIONE FONTANA DI PAPA SULLA STRADA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DERLL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FERROVIA METRE OGGI E DOMANI STOP AI ...

