Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2023 ore 08:30

Viabilità DEL 25 MARZO ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE VERSO LATINA. SULLA FERROVIA METRomaRE OGGI E DOMANI STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; I TRENI SARANNO QUINDI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO, COME DI CONSUETO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E PORTA SAN PAOLO ALLE ORE 21. E' TUTTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ A PIU' TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angheluruju11 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Il venerdì e sabato, le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime cors… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Il venerdì e sabato, le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultim… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori manutenzione del sottovia del lungotevere in Sassia, dalle 21 di stasera e sino alle 6 di l… - romamobilita : #Roma #viabilità Ripristinata la circolazione su via Aurelia, direzione Roma, altezza km 15. La strada era stata chiusa per un incidente. - romamobilita : #Roma #viabilità Via delle Fornaci è al momento ancora chiusa al traffico per un dissesto del manto stradale provoc… -

