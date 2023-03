Via alla undicesima edizione di Paestum Wine Fest (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – Inaugurato questa mattina Paestum Wine Fest, il salone del vino del sud Italia giunto alla sua XI edizione al Next negli spazi dell’ex Tabacchificio, da oggi 25 marzo fino a lunedì 27. La cerimonia del taglio del nastro ha visto la partecipazione delle istituzioni locali tra cui il Sindaco Franco Alfieri e Angelo Quaglia, Consigliere delegato al Paestum Wine Fest, affiancati dagli organizzatori Angelo Zarra e Ottavio Gabriel Sorrentino. Ampio e articolato il programma che tra degustazioni libere e momenti di approfondimento vedrà protagoniste circa 20.000 etichette. «Una proposta che speriamo ancora una volta incontri il favore degli operatori del settore vitivinicolo e del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio(Sa) – Inaugurato questa mattina, il salone del vino del sud Italia giuntosua XIal Next negli spazi dell’ex Tabacchificio, da oggi 25 marzo fino a lunedì 27. La cerimonia del taglio del nastro ha visto la partecipazione delle istituzioni locali tra cui il Sindaco Franco Alfieri e Angelo Quaglia, Consigliere delegato al, affiancati dagli organizzatori Angelo Zarra e Ottavio Gabriel Sorrentino. Ampio e articolato il programma che tra degustazioni libere e momenti di approfondimento vedrà protagoniste circa 20.000 etichette. «Una proposta che speriamo ancora una volta incontri il favore degli operatori del settore vitivinicolo e del ...

