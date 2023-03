“Vi spiego il Welfare ai tempi dell’Intelligenza artificiale” (Di sabato 25 marzo 2023) Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, quest’anno l’Istituto compie 125 anni. In un contesto storico in cui le politiche di Welfare sono sempre più ristrette, si può individuare un percorso futuro coerente con gli obiettivi per cui l’Inps è nato?«Direi che se guardiamo ai numeri, anche a livello europeo, l’attenzione al Welfare è in realtà cresciuta. L’Inps esercita un ruolo di garanzia nel Paese. Siamo conosciuti per erogare 21 milioni di pensioni, ma negli ultimi anni vanno aggiunte 2,5 milioni di Naspi e dal 2022 garantiamo circa 10 milioni di Assegni Unici a sostegno dei minori: si tratta di una nuova prestazione di inclusione che ha sostituito l’assegno al nucleo familiare. Voglio sottolinearlo perché è una prestazione che guarda alla famiglia. Questi non sono numeri freddi, dietro ogni prestazione c’è un cittadino che ha visto ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, quest’anno l’Istituto compie 125 anni. In un contesto storico in cui le politiche disono sempre più ristrette, si può individuare un percorso futuro coerente con gli obiettivi per cui l’Inps è nato?«Direi che se guardiamo ai numeri, anche a livello europeo, l’attenzione alè in realtà cresciuta. L’Inps esercita un ruolo di garanzia nel Paese. Siamo conosciuti per erogare 21 milioni di pensioni, ma negli ultimi anni vanno aggiunte 2,5 milioni di Naspi e dal 2022 garantiamo circa 10 milioni di Assegni Unici a sostegno dei minori: si tratta di una nuova prestazione di inclusione che ha sostituito l’assegno al nucleo familiare. Voglio sottolinearlo perché è una prestazione che guarda alla famiglia. Questi non sono numeri freddi, dietro ogni prestazione c’è un cittadino che ha visto ...

