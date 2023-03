Verso un mondo senza contanti: le “rivoluzioni” Amazon (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar – La catena americana Panera Bread ha appena annunciato che nei suoi ristoranti lancerà il sistema di pagamento palmare brevettato da Amazon, noto come Amazon One. Panera Bread nasce nel 1987 a St. Louis come panificio, nel sito ufficiale, oltre a ritrovare tutte i soliti slogan di marketing inclusivo intrisi dell’ormai noto nuovo moralismo, scopriamo che il piccolo panificio negli anni è diventata una grande catena che oggi conta più di 2000 punti vendita in cui 66 milioni di americani vi pranzano ogni trimestre, inoltre l’azienda, per la gioia della raccolta e dell’analisi dei dati e dei comportamenti dei clienti, annovera nel suo programma fedeltà, MyPanera, ben 52 milioni di membri. La tecnologia per il pagamento palamare Amazon Go è stata lanciata nel 2020 tramite la nota catena americana Whole Foods, nello specifico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar – La catena americana Panera Bread ha appena annunciato che nei suoi ristoranti lancerà il sistema di pagamento palmare brevettato da, noto comeOne. Panera Bread nasce nel 1987 a St. Louis come panificio, nel sito ufficiale, oltre a ritrovare tutte i soliti slogan di marketing inclusivo intrisi dell’ormai noto nuovo moralismo, scopriamo che il piccolo panificio negli anni è diventata una grande catena che oggi conta più di 2000 punti vendita in cui 66 milioni di americani vi pranzano ogni trimestre, inoltre l’azienda, per la gioia della raccolta e dell’analisi dei dati e dei comportamenti dei clienti, annovera nel suo programma fedeltà, MyPanera, ben 52 milioni di membri. La tecnologia per il pagamento palamareGo è stata lanciata nel 2020 tramite la nota catena americana Whole Foods, nello specifico ...

