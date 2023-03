Verso il Cittadella | sabato con il Pres

(Di sabato 25 marzo 2023) Si è conclusa la settimana di lavoro del Modena FC. La sosta nel weekend della SerieBkt proietta già la squadrala gara di domenica 2 aprile con ilallo stadio Alberto Braglia (calcio d’inizio alle ore 16.15), per la quale da lunedì 27 marzo saranno in vendita i biglietti singoli (invece il mini abbonamento comprensivo delle gare con Parma e Spal può essere sottoscritto online anche nel weekend, sino e non oltre le ore 18 di venerdì 31 marzo). Stamane Attilio Tesser e la squadra hanno ricevuto la visita delidente. Carlo Rivetti ha assistito all’allenamento, salutando tutti come sempre con grande affetto e spirito costruttivo. Durante le sedute della settimana appena conclusa il tecnico gialloblù ha dovuto gestire la situazione di quei calciatori infortunati o ancora a metà strada tra l’infermeria e il campo. ...

Davide Diaw potrebbe saltare la gara contro il Cittadella, in programma tra una settimana al termine della sosta per gli impegni delle Nazionali. Come si legge su TuttoModenaWeb.com, l'attaccante del ...