VERISSIMO | SILVIA TOFFANIN A TUTTO AMICI TRA ALLIEVI E GIUDICI MA ANCHE TANTO ALTRO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 25 marzo 2023) Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento cone il suo talk show “”.– Gli ospiti di sabato 25 marzo Ritratto per Costanzo Caracciolo, da velina a splendida mamma di due bambine e moglie di Bobo Vieri. Aintervista ritratto per Carol Alt, una delle top model più amate negli anni ’80. Inoltre, la rinascita come nuotatore di Manuel Bortuzzo e la grinta di Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”. Infine, spazio al talento e alle emozioni di Megan e NDG, primi eliminati della fase serale di “” di Maria De Filippi.– Gli ospiti di domenica 26 marzoaccoglie per la prima volta in studio Maria e Catello ...