Venezia, nessun incidente al corteo anarchico pro Cospito: qualche attimo di tensione con le forze dell’ordine (Di sabato 25 marzo 2023) Un nuovo corteo anarchico a favore di Alfredo Cospito ha sfilato tra i calli di Venezia: i dimostranti si sono dati appuntamento alle 3 di oggi pomeriggio, sabato 25 marzo, in campo Santa Margherita. Gli anarchici si sono poi spostati in zona Frari. Nonostante qualche momento in cui si è avvertita una certa tensione, la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Un nuovoa favore di Alfredoha sfilato tra i calli di: i dimostranti si sono dati appuntamento alle 3 di oggi pomeriggio, sabato 25 marzo, in campo Santa Margherita. Gli anarchici si sono poi spostati in zona Frari. Nonostantemomento in cui si è avvertita una certa, la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Nessun incidente, solo qualche momento di tensione durante il deflusso verso Piazzale Roma #IoSeguoTgr #venezia #anarchi… - TgrRaiVeneto : Nessun incidente, solo qualche momento di tensione durante il deflusso verso Piazzale Roma #IoSeguoTgr #venezia… - veneto_ : RT @Lavvelenata: In nessun’altra città come a Venezia, ho trovato una tale unità della vita odierna con la vita che ci parla dalle opere d’… - Icios007 : RT @Lavvelenata: In nessun’altra città come a Venezia, ho trovato una tale unità della vita odierna con la vita che ci parla dalle opere d’… - Silvano04127573 : RT @Lavvelenata: In nessun’altra città come a Venezia, ho trovato una tale unità della vita odierna con la vita che ci parla dalle opere d’… -

Estrazioni del Lotto oggi 25 marzo 2023, SuperEnalotto e 10eLotto Il numero 38 sulla ruota Venezia manca da 86 appuntamento di gioco. Sulla ruota Cagliari il 17 non ... Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar - Nessun '6' ... Esce di strada e finisce contro un cartellone: 50enne in ospedale Nessun altro mezzo coinvolto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato ... Corteo anarchici a Venezia, calma apparente in città In Campo Santa Margherita c'è una calma apparente, ma dando un'occhiata ad uno dei luoghi di Venezia di maggior richiamo della movida locale la sensazione è quella di un clima surreale, di ... nessun ... Il numero 38 sulla ruotamanca da 86 appuntamento di gioco. Sulla ruota Cagliari il 17 non ... Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -'6' ...altro mezzo coinvolto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza del FriuliGiulia, Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato ...In Campo Santa Margherita c'è una calma apparente, ma dando un'occhiata ad uno dei luoghi didi maggior richiamo della movida locale la sensazione è quella di un clima surreale, di ...... Anarchici, nessun corteo autorizzato. Massima allerta e appelli: «No violenza a Venezia» VeneziaToday Venezia blindata, poche decine di anarchici a manifestare Quasi nessun problema sul fronte dell'ordine pubblico nel pomeriggio ... Oggi gli agenti in tenuta antisommossa si sono schierati nei vari punti sensibili di Venezia, a partire da campo Santa ... Venezia, la manifestazione non autorizzata degli anarchici Diretta video Sono 700 gli uomini delle forze dell’ordine che presidiano dal primo mattino Venezia in vista della manifestazione non ... sia sul Ponte della libertà che in stazione. Al momento nessuna persona è ... Quasi nessun problema sul fronte dell'ordine pubblico nel pomeriggio ... Oggi gli agenti in tenuta antisommossa si sono schierati nei vari punti sensibili di Venezia, a partire da campo Santa ...Sono 700 gli uomini delle forze dell’ordine che presidiano dal primo mattino Venezia in vista della manifestazione non ... sia sul Ponte della libertà che in stazione. Al momento nessuna persona è ...