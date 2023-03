Venezia compie 1602 anni, gli auguri di Brunetta (Di sabato 25 marzo 2023) Venezia – “auguri Venezia! 1602 anni fa, il 25 marzo del 421, nasceva Venezia, quando venne posata la prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto. Oggi, dopo 1602 anni, siamo nuovamente qui per celebrare una città che dopo essere diventata uno dei distretti culturali e turistici più importanti del mondo, si appresta a evolvere ancora in un catalizzatore di imprese e di talenti impegnati nelle transizioni energetiche, digitali, ambientali al centro del Pnrr”. Così il professor Renato Brunetta (foto), ex ministro della pubblica amministrazione, che parla di “una Venezia propulsore, con Padova e Treviso, di un’area metropolitana da due milioni di abitanti, tra le più importanti del pianeta. Una ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 marzo 2023)– “fa, il 25 marzo del 421, nasceva, quando venne posata la prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto. Oggi, dopo, siamo nuovamente qui per celebrare una città che dopo essere diventata uno dei distretti culturali e turistici più importanti del mondo, si appresta a evolvere ancora in un catalizzatore di imprese e di talenti impegnati nelle transizioni energetiche, digitali, ambientali al centro del Pnrr”. Così il professor Renato(foto), ex ministro della pubblica amministrazione, che parla di “unapropulsore, con Padova e Treviso, di un’area metropolitana da due milioni di abitanti, tra le più importanti del pianeta. Una ...

