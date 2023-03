Venezia, città blindata per il corteo degli anarchici. Manifestanti con striscioni e megfono circondati dalle forze dell’ordine (Di sabato 25 marzo 2023) Una Venezia blindata per il corteo degli anarchici. Con striscioni e gridando slogan con un megafono, poche decine di Manifestanti hanno protestato contro il 41 bis. La città è presidiata dalle forze dell’ordine. Sarebbero circa 400 gli uomini della polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Unaper il. Cone gridando slogan con un megafono, poche decine dihanno protestato contro il 41 bis. Laè presidiata. Sarebbero circa 400 gli uomini della polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LuigiBrugnaro : Tanti auguri #Venezia ??! 1602 anni di storia, diplomazia, accoglienza, innovazione, coraggio e bellezza. Buon… - zaiapresidente : ?? AUGURI, VENETI! Oggi, 25 marzo, celebriamo il 'Natale di Venezia', giorno in cui secondo la tradizione, nel 421,…

