Vantaggi per adulti e bambini | i medici vogliono tenere l' ora legale per tutto l' anno

(Di sabato 25 marzo 2023) Benvenuta ora. Spostare le lancette avanti comporterà tantiper tutti, grandi e piccoli. Ne è convinto il pediatra Italo Farnetani, professore alla Libera Università degli studi di scienze umane e Tecnologiche United Campus di Malta, che illustrandone i tanti benefici all'Adnkronos Salute, si augura che questa sia «davvero l'ultima volta, manteniamo l'orafissal'». Il primoo, spiega, «è un'ora di luce in più, che fa bene a tutti. La luce è il principale sincronizzatore naturale dell'organismo, un importantissimo sistema di regolazione che è importante non modificare. La regolarità dei ritmi circadiani, infatti, è importante per noi. Che senso ha spostare quest'orologio 2 volte l'?». Per il pediatra, «è solo uno stress per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : La Federazione mondiale di atletica leggera ha escluso le atlete trans dalle competizioni femminili internazionali.… - GiuseppeConteIT : Oggi il @Mov5Stelle era in piazza a Roma a fianco di imprenditori, famiglie, lavoratori e professionisti che pagano… - _Mjollnir_8 : @fabri_tambu @quattroruote Si potrebbe tranquillamente creare carburante e implementare l’agricoltura che ormai sta… - manas849 : RT @BinanceItalian: Felici di essere stati i main sponsor del Bootcamp Cortina 2022 di Starting Finance e di aver lanciato insieme la loro… - tapiar55 : RT @BinanceItalian: Felici di essere stati i main sponsor del Bootcamp Cortina 2022 di Starting Finance e di aver lanciato insieme la loro… -

Taylor ha riportato come diversi studi evidenzino che non esistono deiintrinsechi nello sportle donne transgender e che le linee guida della federazione non affrontano le vere ...Bruxelles, ci sarannoanchele catene di approvvigionamento e meno problemi di carenza di medicine. Ma il rischio - molto alto - è che le persone vulnerabili e meno digitali non ...... sia via mare che via terra, il tutto con i connessieconomici. La puntuale disciplinail trasporto e lo stoccaggio di tali categorie di prodotti pericolosi è dettata a presidio di ...

Isopensione fino al 2026: come funziona e vantaggi Partita Iva

Benvenuta ora legale. Spostare le lancette avanti comporterà tanti vantaggi per tutti, grandi e piccoli. Ne è convinto il pediatra Italo Farnetani, professore alla Libera Università degli studi di ...La federazione World Athletics non vuole le atlete transgender nello sport. Ridotte le soglie massime di testosterone per competere nel femminile ...