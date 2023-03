Vanigli vice-tecnico della Ternana e altre 10mila famiglie vittime di Barclays Bank | la nostra “esclusiva chiacchierata” con lui e Franca Berno presidente di TuCoFin

(Di sabato 25 marzo 2023)vittima banca Barklays: da diverso tempo si conosce una realtà che avrebbe messo in ginocchio circa, tra queste anche quella delcalcio nonché ex calciatore professionista di A e B Richiard. Un passato tra i campi di calcio di serie A e serie B, una vita spesa ... TAG24.

Domani a Palermo il tecnico livornese sarà in panchina con il, Richiard(ci sarà anche il match analyst Jacopo Alberti ). Il resto dello staff si aggregherà da mercoledì 1° marzo.

Richiard Vanigli, vice allenatore della Ternana: «La mia battaglia per non perdere la casa» ilmessaggero.it

«Ho contratto il mutuo quasi vent'anni fa. Le rate mensili sono aumentate a vista d'occhio, diventavano sempre più alte. Quando ho smesso di giocare a calcio ho cercato di ...