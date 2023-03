Valditara | “Lo Stato parte civile contro chi picchia i docenti”

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 25 marzo 2023) "Se uno si alza in piedi prende a pugni un insegnante io proporrò che il ministero si costituiscanel processo penale e chi prende a pugni non avrà di fronte solo l'insegnante ma anche loperché paghi per il danno di immagine alla missione educativa della scuola". Lo ha riferito il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenendo presso la scuola di formazione politica della Lega a Milano.