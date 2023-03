Valditara: “La scuola deve valorizzare i talenti. La sinistra è ideologica, vuole più disoccupati” (Di sabato 25 marzo 2023) «Dobbiamo fare un grande sforzo tutti insieme, basta polemiche sciocche, basta insulti, basta strumentalizzazioni»: è l’appello di Giuseppe Valditara nel corso del suo intervento alla scuola politica della Lega a Milano. «Cerchiamo – ha esortato il ministro dell’Istruzione e del Merito – di lavorare seriamente: se si ha buona fede, visione e intelligenza politica, io credo che le soluzioni si possano anche trovare congiuntamente». «Se non si fa il ragionamento ‘tanto peggio, tanto meglio’ io credo che si possa fare il bene del Paese insieme, perché la scuola è di tutti e per tutti, perché l’Italia è di tutti». E ancora, secondo l’esponente del Carroccio, «non possiamo più tollerare che i figli dei ricchi possano recuperare i gap e gli altri, poverini, non possano fare nulla. Ci è estranea l’idea dell’invidia sociale. Se c’è un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) «Dobbiamo fare un grande sforzo tutti insieme, basta polemiche sciocche, basta insulti, basta strumentalizzazioni»: è l’appello di Giuseppenel corso del suo intervento allapolitica della Lega a Milano. «Cerchiamo – ha esortato il ministro dell’Istruzione e del Merito – di lavorare seriamente: se si ha buona fede, visione e intelligenza politica, io credo che le soluzioni si possano anche trovare congiuntamente». «Se non si fa il ragionamento ‘tanto peggio, tanto meglio’ io credo che si possa fare il bene del Paese insieme, perché laè di tutti e per tutti, perché l’Italia è di tutti». E ancora, secondo l’esponente del Carroccio, «non possiamo più tollerare che i figli dei ricchi possano recuperare i gap e gli altri, poverini, non possano fare nulla. Ci è estranea l’idea dell’invidia sociale. Se c’è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Valditara: 'Se uno si alza in piedi prende a pugni un insegnante io proporrò che il min… - Agenzia_Italia : Lo assicura il ministro dell'Istruzione intervenendo alla scuola politica della Lega. Valditara risponde anche alle… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Valditara: “La scuola deve valorizzare i talenti. La sinistra è ideologica, vuole più disoccupati” - CarloAl87550029 : RT @ultimora_pol: Giuseppe #Valditara: 'Se uno si alza in piedi e prende a pugni un insegnante, io proporrò che il ministero si costituisca… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro dell'Istruzione Valditara: 'Se uno si alza in piedi prende a pugni un insegnante io proporrò che il ministero… -