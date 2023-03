(Di sabato 25 marzo 2023) Secondo la ricerca di Jet Cost, l'Italia si conferma una delle destinazionidai turisti stranieri. E le due Torri sono tra le prime città in ...

Secondo la ricerca di Jet Cost, l'Italia si conferma una delle destinazioni preferite dai turisti stranieri. E le due Torri sono tra le prime città in ...Torna a crescere il turismo estero in Italia. Secondo il motore di ricerca www.jetcost.it, rispetto alladel 2019 le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30%. Dopo la Capitale, Milano e Venezia sono tra le città italiane ...Roma è tra le mete più ricercate dai turisti europei per le prossimedi. Questo è il risultato stabilito dal motore di ricerca Jetcost.it che ha analizzato le ricerche di voli e alberghi dei turisti stranieri. I dati su Roma analizzati da Jetcost Jetcost.

Vacanze di Pasqua 2023, Bologna tra le cinque mete preferite dagli europei

Vacanze di Pasqua 2023, Bologna tra le cinque mete preferite dagli europei Secondo la ricerca di Jet Cost, l'Italia si conferma una delle destinazioni preferite dai turisti stranieri. E le due Torri ...